Какво е „мизокинезия“ и кой наистина страда от нея

М ного хора се чувстват раздразнени, когато някой чука с пръсти около тях или тресе краката си наблизо. Учените наричат това мизокинезия, което означава „омраза към движението“ и го сравняват с мизофонията – „омраза към звуците“.

Защо това се случва и как да се отървем от него?

“[Misokinesia] is defined as a strong negative affective or emotional response to the sight of someone else's small and repetitive movements, such as seeing someone mindlessly fidgeting with a hand or foot," https://t.co/4bcXKzlZ53