Сладък семеен момент: Принцът и принцесата на Монако на открит цирк с близнаците

П ринц Алберт и принцеса Шарлийн бяха забелязани с 9-годишните си близнаци принцеса Габриела и принц Жак на ежегодния Международен цирков фестивал в Монте Карло в събота в сладък семеен момент в първата им публична поява за годината.

Близнаците бяха във весело настроение и с червени клоунски носове в знак на почит към фестивала, докато бяха на балкона на двореца с родителите си за събитието. Появата им идва, след като за последно бяха видени публично на Националния празник на 19 ноември.

Princess Charlene and Prince Albert of Monaco attend a Circus Festival with their children - who playfully sport red clown noses https://t.co/LSYteHOfXh pic.twitter.com/EpibQTgDrT