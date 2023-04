Темата на бала на "Метрополитън" предизвика противоречия

П окойният дизайнер Карл Лагерфелд като тема на годишния бал на музея "Метрополитън" предизвиква противоречия. Отговор на въпроса "Защо?" предлага Асошиейтед прес:

Лагерфелд превърна "Шанел" от старомодна в модерна. Дизайнерът революционизира сливането на хип-хоп културата и висшата мода. Той обличаше и се сприятеляваше със знаменитости и превръщаше някогашните скучновати ревюта в майсторски театрални представления.

Карл Лагерфелд обаче се беше самопровъзгласил и за "голяма уста", публично изказвайки своята "дебелофобия". Той говореше против гейовете, които искат да осиновяват деца, мигрантите, оцелелите от сексуално насилие, движението #Аз също, "грозните" хора.

След него останаха собствените му спорни думи.

The theme of the 2023 #MetGala is “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty”—and one cannot consider Lagerfeld’s own aesthetic without taking his iconic ponytail into account. https://t.co/XYnHoGW7ln pic.twitter.com/OyFk5At7NA