Скритото завещание на Арета Франклин: Кой ще наследи милионите ѝ

С ъдебно жури от Мичиган постанови, че документ от 2014 г., намерен в дивана на Арета Франклин след смъртта й, е валидно завещание за нейното многомилионно имущество.

Двудневен процес изправи децата на покойната кралица на соула едни срещу други в битка за две ръкописни версии на последните желания на певицата.

Адвокатите на двама от синовете на Франклин твърдят, че техният полубрат Тед Уайт "иска да ги лиши от наследство".

Присъдата от вторник сложи край на почти петгодишен правен спор в семейството.

Когато Франклин почина от рак на панкреаса през август 2018 г., беше широко разпространено мнението, че тя не е подготвила завещание за приблизително 6 милиона долара от недвижими имоти, пари, златни плочи и кожи, както и върху авторските права за музиката й.

Но девет месеца по-късно нейната племенница Сабрина Оуенс - екзекутор на наследството по това време - открива два отделни ръкописни документа в дома на певицата в Детройт.

Едната версия е от юни 2010 г., и е намерена в заключено чекмедже на бюро, заедно с договори и други документи.

По-новата версия, от март 2014 г., е открита в тетрадка със спирала, съдържаща бележки на Франклин, заклещени под възглавниците на дивана в хола.

Шестима съдебни заседатели от град Понтиак трябвало да определят дали последният документ може да се приеме като валидно завещание - решение, до което стигнали за по-малко от час.

В основата на спора са разликите между двата документа за това какво ще наследяват четирите деца на соул суперзвездата.

Съгласно завещанието, което сега се счита за валидно, трима от синовете й ще си разделят поравно нейните музикални възнаграждения и банкови средства, докато най-малкото дете Кекалф и неговите внуци ще наследят основната резиденция на майка си - затворено имение, последно оценено на 1,2 милиона долара.

Документът от 2010 г. щял да разпредели по-равномерно на активите на Франклин, обаче според него се изисква Кекалф и другият й син Едуард "трябва да вземат бизнес класове и да получат сертификат или диплома", за да се възползват от имението.

Кекалф и Едуард твърдят, че по-новият документ отменя изискванията на по-стария, докато техният полубрат Тед твърди, че това не е така.

Кекалф свидетелства, че майка му често се занимавала с работа на дивана и казва: „Не ми се струва странно, че там е намерено завещание“.

По време на заключителните аргументи във вторник адвокатът на Тед твърдял, че естеството на откритието на бележника е „несъществено“.

„Можете да вземете завещанието си и да го оставите на кухненския плот“, казва Чарлз Маккелви. „Това пак си остава твоята воля.“

Адвокатът на Едуард, Крейг Смит, подчерта първия ред на документа – "За този за когото се отнася и имайки здрав разум, аз пиша своето завещание и свидетелство".

„Теди иска да лиши от наследство двамата си братя. Той иска всичко“, твърди той.

Тед, който бил китарист на турне на майка си, каза на процеса, че Франклин би написала завещанието си "по конвенционален и законен начин, а не свободно".

Неговият адвокат Кърт Олсън посочи, че завещанието от 2010 г. е било под ключ в къщата, а не под възглавниците.

„Те се опитват да изкарат Тед лош човек“, каза г-н Олсън.

Най-голямото дете на Франклин - Кларънс, който живее в помощно жилище под настойничество, не е замесен в спора.

Той ще получи неназован процент от наследството в предварително съдебно споразумение между братята му и неговия настойник.

Проучванията показват, че повече от 70% от чернокожите американци нямат завещания, отчасти поради векове на недоверие в правната система на САЩ и опасения относно изземването на имущество, собственост на чернокожи.

На наследниците на други видни музиканти, като Принс и Джеймс Браун, им трябваха няколко години, за да разрешат споровете за имотите им.

Към момента на смъртта на Франклин състоянието й се оценяваше на 80 милиона долара, но по-нови оценки, заради няколко години неплатени данъци тази сума значително намаля.

Никълъс Папасифакис, който в момента е личен представител на Франклин, по-рано каза, че ще изпулни решението на съда и ще разпредели имуществото й по съответния начин.

След присъдата Кекалф Франклин каза: „Аз съм много, много щастлив. Просто исках да се спазят желанията на майка ми. Сега вече можем да си отдъхнем. Бяха дълги пет години за семейството и децата ми."

Въпреки че не изглеждаше да говори с брат си Тед в съдебната зала, той добави: „Обичам брат си с цялото си сърце“.