Сините панделки на Оскарите: Скритите послания на звездите

Р азвлекателната индустрия се събра, за да отпразнува филмовата си година, а звездите използваха тази международна платформа, за да привлекат вниманието към много важен въпрос.

Редица знаменитости носеха сини панделки, които бяха отпечатани с хаштаг „#WithRefugees“. Аксесоарът, създаден в партньорство с Коалицията на Агенцията на ООН за бежанците, е предназначен да бъде „емблема на състрадание и солидарност“ с бежанци, разселени хора и тези, които са били принудени да напуснат домовете си поради война, конфликт и преследване.

Оскарите не бяха първите награди, на които се появиха тези ленти. Инициативата за информиране на обществеността стартира за първи път на наградите BAFTA за звезди като Анджела Басет, Кейт Бланшет, Колин Фарел, Пол Мескал, Софи Търнър и Мишел Йео.

Миналия месец Джейми Лий Къртис раказа за решението си да носи една от лентите на церемонията по награждаването: „Моята приятелка Кейт Бланшет помоли хората да напомнят на всички ни, че, разбира се, има ужасни бежански кризи по целия свят, и ние трябва да изпълним нашата част."

