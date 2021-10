Скандал: Манекенки с клупове за бесене показа „Живанши”

Р евю на френската модна къща „Живанши” предизвика скандал, защото модели носеха огърлици във формата на клупове за обесване, съобщава Би Би Си.

Скандалните огърлици, направени от сребро и злато бяха част от колекцията на „Живанши” пролет-лято 2022, показана в рамките на Парижката седмица на модата.

„Бихте си помислили, че индустрията се е научила да не поставя неща, които приличат на примки около врата на модела”, коментира Дие Прада в Инстаграм.

„Как е преминало това нещо през няколко души преди шоуто и всички са мислели, че е нормално? И защо ли не съм изненадан?”, попита активистът и художник Ким Сайра.

Колекцията е първото шоу на модния подиум на новия творчески директор на „Живанши” Матю Уилямс, откакто той се присъедини към луксозната марка миналото лято.

Самият Уилямс заяви пред „Вог”, че огърлиците са създадени заедно с американския художник Джош Смит и вдъхновени от картините му.

Not Again: Givenchy Under Fire For Sending A Noose-Like Necklace Down The Runway https://t.co/HKheqftkVj pic.twitter.com/MT4yYZGZW7