Почина актрисата Сюзан Самърс

С юзан Самърс, най-известна с ролите си в "Three's Company" и "Step by Step", е почанала снощи на 76 години, предаде АФП.

Днес тя трябваше да навърши 77 години.

„Сюзан Самърс почина мирно в дома си в ранните сутрешни часове на 15 октомври. Тя оцеля след агресивна форма на рак на гърдата в продължение на повече от 23 години“, пише дългогодишният публицист на Самърс Р. Кури Хей в изявление, споделено от името на семейството на актрисата.

