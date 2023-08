"Правя всичко възможно, за да не ме контролира“: Сюзън Самърс отново в битка с рака

С юзън Самърс отново е в битка с рака. Това стана ясно след като 87-годишният ѝ съпруг Алън Хамел съобщи новината в понеделник сутринта. 76-годишната актриса сподели изявление.

"Живея с рака от 20-те си години. И всеки път, когато това малко нещо изскочи, продължавам да го отблъсквам", каза русата красавица, чиято кариера изгря, когато се снима в "Американски графити". „Правя всичко възможно, за да не позволя на тази коварна болест да ме контролира - гласи изявлението ѝ“.

Тя добави, че Хамел и децата ѝ са били до нея. „Ракът е болест, която засегна цялото ми семейство, а след като ме удари през 20-те години, с Алън станахме още по-близки и всеки миг от всеки ден беше ценен. Не сме прекарали и един ден разделени за повече от 42 години. Това е голямата положителна страна на рака ми“- каза тя.

Лекарите ми казаха, че ако не съм водила живот без химикали, подкрепян от биоидентични хормони, вероятно днес нямаше да съм тук - добави тя. "Толкова съм благодарна на всичките си фенове за всички хубави пожелания. Това означава толкова много за мен. Бог да благослови Америка.“

Тя също така написа в Instagram: “Откакто си взех отпуск от работа, много от вас поискаха повече подробности за здравето ми. Както знаете, преди две десетилетия имах рак на гърдата и от време на време той изскача отново, а аз продължавам да го преболедувам. Използвала съм най-добрите алтернативни и конвенционални методи на лечение, за да се преборя с него.“

Suzanne Somers, 76, of Three's Company fame CONFIRMS she has been battling cancer again: 'I do my best not to let this insidious disease control me' https://t.co/ZwJo2zsNcH pic.twitter.com/vliEcD4QiM