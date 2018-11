Българска двойка се сгоди по време на грандиозния концерт на Енрике Иглесиас в София. Пред 15 000 души Божидар поиска ръката не дългогодишната си приятелка Нона, с която се познават още от училище.

Младото момиче каза заветното „Да“ на своята половинка, след което последваха бурни аплодисменти от всички, които присъстваха в залата.

За втори път по време на концерт на популярния изпълнител в България има предложение за брак.

Енрике Иглесиас Източник: Георги Димитров / Vesti.bg

Минути след щастливата новина за бъдещите младоженци дългоочакваният латино изпълнител излезе на сцената, а хилядите фенове в зала „Арена Армеец“ изпаднаха в еуфория.

Добрата атмосфера бе подсилвана с богата сценография, невероятно светлинно шоу и пироефекти.

Енрике на няколко пъти поздрави публиката докато отпива от малка чашка

с репликата "Наздраве, България", произнесена на български.

Тъй като турнето му е кръстено "All The Hits Live", Енрике изпя някои от най-големите си хитове, сред които "Bailando", "Ring my bells", "Heartbeat", "I Like how it feels" и "Subeme la Radio".

Звездата често слизаше сред тълпата, а двете сцени, разположени в двата края на залата, дадоха възможност на всички да го видят отблизо.

Кулминацията на вечерта беше изпълнението на баладата му "Hero", на която световноизвестният певец избра да качи на сцената 17-годишно момиче, на което посвети песента и танцува с нея.

След 2 часа бурни емоции и танци почитателите на Енрике Иглесиас излизаха от залата с озарени лица и широки усмивки.

Това бе поредният напълно разпродаден концерт на Енрике в София. Турнето му "All The Hits Live" се радва на огромен успех в цяла Европа.

Иглесиас гостува в България по покана на Продуцентска компания АРТ БГ и радио Energy, по повод 13-тия рожден ден на станция номер едно за любима музика от 90-те до днес.

