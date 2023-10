Семена, варени яйца и гъби: Любимите храни на крал Чарлз III

К ато се има предвид, че крал Чарлз III има достъп до талантливи кралски готвачи, е лесно да си представим, че храненето в Бъкингамския дворец е изключително изискано. Ако си представяте маси, отрупани с многобройни ястия и най-хубавите сребърни прибори, може би ще се изненадате да научите, че монархът има изключително скромен подход към храненето си, като предпочита домашно отгледани зеленчуци, ядки и яйца от кокошките в Хайгроув Хаус.

King Charles has late breakfast and skips lunch to stay healthy - 'works for him'



King Charles is an active 73-year-old thanks to a healthy diet that is rich in fibre and protein. An expert nutritionist shared what the monarch likely eats in a day, and… https://t.co/p0L196iLal pic.twitter.com/nJpEQwDk5M