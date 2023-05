Семеен скандал помрачи почитането на Кари Фишър със звезда на Алеята на славата

С емеен скандал помрачи посмъртното почитане на актрисата Кари Фишър със звезда на холивудската Алея на славата, съобщи Би Би Си.

Холивуд отдава почит към Фишър, прочула се с ролята на принцеса Лея в култовата космическа сага на днешния неофициален Ден на "Междузвездни войни".

Събитието обаче може да бъде засенчено от скандала, избухнал между дъщерята на Кари Фишър, Били Лурд, и братът и сестрите на покойната актриса.

Роднините на Фишър отправиха критики към дъщеря ѝ, че не ги е поканила на церемонията по откриването на звездата на Алеята на славата. В отговор Били Лурд, която също е актриса, ги обвини, че се опитват да "извлекат ползи" от смъртта на майка ѝ.

Кари Фишър почина през 2016 г. на 60-годишна възраст.

През 2018 г. актьорът от "Междузвездни войни" Марк Хамил, превъплътил се в образа на Люк Скайуокър, поде призиви неговата "екранна сестра, принцеса Лея" да получи собствена звезда на прочутата алея в Холивуд.

Когато миналия месец беше потвърдено, че на Кари Фишър най-накрая ще бъде оказана тази чест, Хамил каза, че тя е "отдавна закъсняла и толкова заслужена".

"Momma, you've made it." Billie Lourd pays tribute to her mother Carrie Fisher at Fisher's Hollywood Walk of Fame ceremony. https://t.co/WQh9RdWx2f pic.twitter.com/yMBUqwCQES

Братът на актрисата, Тод Фишър, обаче се оплака, че не е в списъка с гости, за да види откриването на звездата ѝ на Алеята на славата.

"Къса ми се сърцето и е шокиращо, че умишлено бях пропуснат да присъствам на това важно събитие, свързано с наследството на сестра ми Кари", каза той пред сайта Ти Ем Зи.

Джоли Фишър, полусестрата на Кари Фишър, публикува от свое и от името на сестра си Триша Лий Фишър съобщение, в което се посочва: "Странно, че няма да присъстваме на празника на нашата сестра, която обожавахме. По някаква странна и погрешна причина племенницата ни реши да не ни включва в този епичен момент от кариерата на сестра ни. Това е нещо, на което Кари определено би искала нейните брат и сестри да присъстват. Фактът, че единствения ѝ брат и двете ѝ сестри бяха умишлено и преднамерено пропуснати, е дълбоко шокиращо.", продължи Джоли Фишър.

Тя добави, че "от няколко години всички те скърбят за загубата на любимия им човек, като са оставили на Били пространство да направи това по свой собствен начин. Тук не става въпрос за снимка на булевард "Холивуд", пише още Джоли Фишър. "Става дума за това да почетем наследството на Кари в тази индустрия, която заема своето място със звезда на емблематичната Алея на славата редом до нашите родители".

Actor Carrie Fisher, who rose to fame as Princess Leia in the 'Star Wars' films, received a posthumous star on the Hollywood Walk of Fame https://t.co/jIiR3eciwy pic.twitter.com/B9s6RxNuKd