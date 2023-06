Секси София Вергара: Актрисата привлече погледи в неонова рокля

С офия Вергара привлича вниманието в неоново зелена миди рокля, докато се наслаждава на вечеря в ресторант „Funke“ в Бевърли Хилс в сряда.

50-годишната актриса демонстрира невероятните си извивки в прилепналата по бюста дантелена рокля, която имаше корсетна горна част.

Звездата от "Модерно семейство" оформи дългите си коси на буйни вълни, които се спускаха покрай раменете ѝ.

София допълни визията си с масивна златна гривна и съчета калъфа за телефон със смелата си рокля.

Това се случва, след като родената в Колумбия актриса и 46-годишният ѝ съпруг, актьорът от "Истинска кръв" Джо Манганиело, наскоро продадоха имението си в италиански стил в Бевърли Хилс за малко под 18 милиона долара.

Цената е със 7,4 млн. долара по-висока от тази, която тя плати за дома през 2014 г., според The Dirt.

