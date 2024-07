„И извънземните могат да се наслаждават на твоята музика": НАСА изпрати хип-хоп песен на Венера

Т я вече е носителка на седем награди „Грами“, шест награди „Изборът на тийнейджърите“ и 15 награди за видео музика на MTV.

Но Миси Елиът има нова награда, след като стана първият хип-хоп изпълнител, чиято песен е изпратена на Венера.

(Във видеото може да научите повече за: МУЗИКА В КРЪВТА: Българка впечатли Джъстин Тимбърлейк и Миси Елиът)

Текстът на нейния хит The Rain (Supa Dupa Fly) беше изпратен на 254 милиона километра през Космоса до "злия близнак" на Земята от Лабораторията за реактивно движение на НАСА.

"Моята песен официално бе изпратена чак на Венера, планетата, която символизира силата, красотата и овластяването. Небето не е граница, то е само началото" написа Миси Елиът в Х, бивш Туитър.

За да изпрати песента в Космоса, НАСА се обръща към най-голямата си и чувствителна телекомуникационна услуга - Deep Space Network (DSN).

DSN разполага с масив от гигантски радиоантени, които позволяват на мисиите да проследяват, изпращат команди и получават данни от космически апарати.

Досега системата е предавала само една друга песен в Космоса, което прави това предаване първо за хип-хопа.

NASA transmits Missy Elliott's hip-hop hit 'The Rain (Supa Dupa Fly)' 158 MILLION miles to Venus - as one fan jokes 'now the aliens can enjoy your music too!' https://t.co/aK2wg2dsSW pic.twitter.com/R6zuMaHSqe — Daily Mail Online (@MailOnline) July 16, 2024

"Както изследването на Космоса, така и изкуството на Миси Елиът са свързани с разширяване на границите", казва Британи Браун, директор на отдела за цифрови и технологични технологии в Службата за комуникации в централата на НАСА във Вашингтон.

„Миси има опит в представянето на космически сюжети и футуристични визуализации в своите музикални клипове, така че възможността да си сътрудничим за нещо извън този свят е наистина подходяща", споделя още Браун.

Песента е излъчена от антена с ширина 34 метра в Калифорния към Венера със скоростта на звука и достига до планетата, която е на 254 милиона км, само за 14 минути.

Новината зарадва феновете на НАСА и на Миси Елиът, като един от тях я нарече „история на хип-хопа“.

В отговор на певицата в X (Туитър) един потребител написа: „Това е история на хип-хопа!"

Missy Elliott's 'The Rain (Supa Dupa Fly)' has been sent to spacehttps://t.co/4DFObWVUuZ — Hot Press (@hotpress) July 16, 2024

Друг добавя: „Отново поздравления. Сега и извънземните могат да се наслаждават на твоята музика".

Освен че осигури забавление за всички извънземни, които се скитат около Венера, предаването представлява важен тест за DSN, който ще бъде използван през следващите няколко години.

Две мисии на НАСА ще изследват Венера и ще изпращат данни обратно на Земята, използвайки DSN - DAVINCI и VERITAS.

DAVINCI (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging) ще стартира през 2029 г., а VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy) ще стартира през 2031 г.

