Защо е по-добре да не кръстосвате крака

Не седете с кръстосани крака. Експерт по анатомия обяснява защо.

Седите ли удобно? Спрете за момент и без да се намествате обърнете внимание на позата си. Вижте краката си.

Кръстосани ли са? В коя посока – наляво или надясно? Около 62% от хората кръстосват краката си, като слагат десния крак върху левия, 26% го правят на обратно и 12% нямат предпочитана страна.

Им основно два начина за сядане с кръстосани крака – с кръстосване при коленете или при глезените. Но колкото и удобно да ви е да седите така запитайте се добре ли е това за здравето и позата ви? Нека погледнем доказателствата.

Като начало, едно проучване показва, че седенето с кръстосани крака може да причини разместване на бедрата, като едното ще отиде по-нагоре, а другото ще остане по-надолу.

#EmmeBabe ℙℝ𝕆 𝕋𝕀ℙ: Avoid crossing your legs too much ✋🛑

Although studies have shown that crossing your legs does not cause varicose veins, it does put pressure on the small blood vessels. So, if you are prone to spider veins this pressure can cause the blood to pool. pic.twitter.com/bMAsPePuU6