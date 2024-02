Сцена с Брад Пит, който говори на ямайски език, стана сензация

С цена на Брад Пит, говорещ ямайски език по време на „Запознайте се с Джо Блек“, стана сензация повече от 25 години след излизането на филма – и може да не е причината, на която актьорът се надяваше.

Във филма Пит играе проявление на Смъртта, преживяваща живот в човешка форма. Филмът се провали в боксофиса – спечелвайки 44 милиона долара в страната при своя бюджет от 90 милиона долара, според Box Office Mojo – и донесе на Пит номинация за Razzie за най-лош актьор.

Watched Meet Joe Black the other night and absolutely lost it when Brad Pitt starts speaking patois. Truly one of the funniest, most absurd things I’ve ever seen in a movie



