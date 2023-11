Saccorhytus: Странно на вид изчезнало същество може би е най-ранният предшественик на хората

О т дълго време учените се опитват да проследят човешкото съществуване до неговите корени. Въпросът: "Кой е най-ранният прародител на човека?" остава слонът в стаята. Но едно научно откритие изглежда има отговор.

Учените обявиха, че са открили следи от изчезнало торбесто същество, наречено Saccorhytus. Съществото, живяло преди 540 милиона години, вероятно е най-ранният известен прародител на човека.

Saccorhytus е микроскопично същество, чието име е свързано с подобните на торбичка черти на елипсовидното му тяло. Най-отличителната му черта е голямата му уста, която прави съществото да прилича на разгневен миньон.

Идентифицирането му става след откриването на негови микрофосили в провинция Шаанси в Централен Китай. Saccorhytus все още остава вероятно най-монументалното откритие в търсенето на човешкия произход.

Saccorhytus е необичайно същество. При изследването му учените откриват, че то няма анус, което означава, че устата му е улеснявала както приемането, така и отделянето на храна.

Проф. д-р Саймън Конуей Морис от Университета в Кеймбридж, член на екипа от изследователи, привлечени от Китай, Германия и Обединеното кралство, хвърля повече светлина върху откритието.

"С невъоръжено око фосилите, които изследвахме, изглеждат като малки черни зрънца, но под микроскоп нивото на детайлите беше спиращо дъха", казва той.

Учените смятат, че Saccorhytus е най-елементарният пример за категория животни, наречена "Деутеростоми" (Deuterostomes). Деутеростомите са общите предци на широк кръг животни, включително групата на животните с гръбначни кости.

Смята се, че Saccorhytus е живял, криейки се между песъчинките на морското дъно. По-интересното е, че след стотици милиони години той е еволюирал в риба, а след това в човек.

Откритието на Saccorhytus е монументален скок в търсенето на началото на човека. Експертите смятат, че вероятно сме само с няколко милиона години по-близо до самия източник на съществуването на човека.

"Смятаме, че като ранен деутеростом това може да представлява примитивното начало на много разнообразни видове, включително и на нас самите", казва професор Морис. "Всички деутеростоми са имали общ предшественик и ние смятаме, че именно това разглеждаме тук", продължи професорът.

Преди учените да открият Saccorhytus, те са открили много вкаменелости от различни групи деутеростоми.

"В миналото нашият екип отбеляза някои важни открития, включително най-ранните риби и забележително разнообразие от други ранни деутеростоми", каза Деган Шу от Северозападния университет.

Това са групите деутеростоми, които са съществували преди 510 до 520 милиона години.

Откритието им обаче не успява да се превърне в значителен научен напредък. Групите, включващи животни като морските звезди и морските таралежи, са твърде различни една от друга, за да разкрият как е изглеждал общият им прародител. Saccorhytus хвърля ярка светлина върху тази сива зона.

"Сега Saccorhytus ни дава забележителна представа за първите етапи от еволюцията на една група, която е довела до рибите и в крайна сметка до нас", продължава Шу.

По-внимателното разглеждане на това мистериозно и престижно същество разкрива още поразителни характеристики. Учените са забелязали, че то има покритие от тънка и гъвкава кожа и мускули.

Тази особеност насочила учените към подозрението, че животното се е движило чрез извиване, което се постигало чрез свиване на мускулите. Още една любопитна част от Saccorhytus били многобройните конусовидни структури по тялото им.

Тези конусовидни структури по тялото на Saccorhytus са предизвикали голям интерес от страна на любознателните учени. След задълбочено проучване се стигнало до заключението, че тази част от тялото е отговаряла за изпускането на водата, която животното е погълнало, подобно на хрилете. Тази част от тялото е могла да метаморфозира в познатите ни хриле, които играят решаваща роля за оцеляването на рибите.

Изследователите са успели да причислят Saccorhytus към екдизозоите - група, която включва членестоноги (животни без гръбнак, като паяци, скорпиони, скариди и раци) и нематоди (като кръгли червеи, червеи и белодробни червеи).

За да стигнат до тази класификация, изследователите внимателно "разгледаха много алтернативни групи, с които Saccorhytus може да бъде свързан, включително корали, анемони и медузи, които също имат уста, но не и анус", казва професор Филип Донохю от Бристолския университет.

Въпреки че са открити само вкаменелости от някои части на тялото, тези останки се оказват много полезни. Някои от вкаменелостите са толкова перфектно запазени, че изглеждат почти живи - казва Юнхуан Лиу, професор по палеобиология в университета Чан'ан, Китай.

След това учените са успели да създадат 3D цифров модел, като се позовават на стотици рентгенови снимки на вкаменелостите, направени под малко по-различен ъгъл.

Макар че изследователите продължават да се надяват да открият вкаменелости на предци, предшестващи Saccorhytus, мнозина признават, че това би било чудо. Това е така, защото по-ранните предци биха могли да са много по-дребни.

"Ако наистина първите от тези животни, включително Saccorhytus, са били много, много дребни, те биха могли да се запазят само при много, много изключителни обстоятелства - те по принцип се изплъзват от мрежата за фосилизация", признава професор Морис. Но в света на науката всичко може да бъде възможно.