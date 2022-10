"С главата надолу": Картина на Пит Мондриан стои обърната повече от 40 години

Т ворбата на нидерландския художник Пит Мондриан (1872-1944) "Ню Йорк сити 1", изложена в Германия, вероятно от десетилетия стои неправилно закачена, предаде ТАСС, като цитира публикация в изданието "Шпигел", предаде БТА.

Mondrian painting has been hanging upside down for 75 years https://t.co/TKyyo0g84H