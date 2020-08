Руски космонавт засне НЛО

К осмонавтът Иван Вагнер, който сега е на Международната космическа станция, забеляза пет неидентифицирани летящи обекта по време на снимки в Южното полукълбо, съобщи ТАСС.

"На 9-12 секунди се появяват пет обекта, които летят в паралелен курс и на същото разстояние един от друг. Мислите ли, че това могат да бъдат метеори, спътници или ...?" - написа Вагнер на своята страница в Туитър, публикувайки видеото. Той добави, че информацията е прехвърлена на ръководството на Роскосмос. Също така данните от наблюденията са изпратени до Централния научно-изследователски институт по машиностроене и Института за космически изследвания на Руската академия на науките.

At 9-12 seconds, 5 objects appear flying alongside with the same distance. What do you think those are? Meteors, satellites or…?



P.S. The frames were captured 1 per sec and later assembled in a video with 25 frames per sec rate. Meaning, the real observation time is 52 sec.