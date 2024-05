Росалия е най-новото лице на Lady Dior

Dior представи Росалия като най-новия си посланик за кампанията Lady Dior, съобщи списание PAPER.

Луксозната модна къща, известна със своите елегантни и изтънчени модели, сега добави музикантката, носителка на награда "Грами", към престижния си списък с посланици на марката.

Rosalía stars in the new Lady Dior campaign 👜💎 pic.twitter.com/aIrplH9iX6