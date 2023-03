Роналдо дари над 350 хил. долара на пострадалите при земетресенията в Турция и Сирия

К ристиано Роналдо е направил дарение на пострадалите от опустошителните земетресения в Турция и Сирия, предават от Marca.

Бившият футболист на Манчестър Юнайтед и Реал Мадрид е изпратил самолет с консумативи, които да бъдат дарени на нуждаещите се.

🚨 Cristiano Ronaldo sent a plane loaded with supplies such as tents, food parcels, pillows, blankets, baby food, milk, medical supplies to help victims of the earthquake in Syria and Turkey. 🇹🇷🇸🇾



