Рикардо Тиши напусна внезапно модна къща "Бърбъри"

М одна къща "Бърбъри" съобщи, че творческият ѝ директор Рикардо Тиши подаде оставка и напуска от петък, като ще бъде заменен от британеца Даниъл Лий, съобщи АФП.

"Рикардо реши да напусне след почти пет години, през които насочваше творческото преобразяване на "Бърбъри", посочи модната къща в комюнике. Тя изтъкна, че под негово ръководство "Бърбъри" "се модернизира и разработи линии продукти, които привлякоха по-млади и по-разнородни клиенти".

