Подмладиха човешки кожни клетки с 30 години

И зследователи са подмладили клетките на кожата на 53-годишна жена, така че те да съответстват на тези на 23-годишна, съобщи Би Би Си.

Учените от университета на Кембридж смятат, че могат да направят същото и с други тъкани в тялото.

Крайната цел е да се разработят лечения за свързани с възрастта заболявания като диабет, болести на сърцето, неврологични разстройства.

Технологията е базирана върху техниките, използвани за създаването на клонираната овца Доли преди повече от 25 години.

Ръководителят на екипа професор Волф Райк се надява, че техниката в крайна сметка може да бъде използвана, за да бъдат поддържани хората по-здрави за по-дълго време, докато остаряват.

"Мечтаехме за подобно нещо. Много често срещани болести се влошават с възрастта и мисълта да помогнем на хората по този начин е супер вълнуваща", каза той.

Проф. Райк обаче подчертава, че трудът им, публикуван в списание иЛайф, е на много ранен етап. Той допълва, че трябва да се преодолеят няколко научни проблема, преди да се премине от лабораторията към клиниката. Райк обаче смята, че демонстрирането за първи път, че подмладяването на клетките е възможно, е важна стъпка напред.

Техниката, използвана за създаването на Доли, е опростена през 2006 г. Новият метод, наречен IPS (индуцирани плурипотентни стволови клетки) включва добавяне на химикали към възрастни клетки за около 50 дни. Това води до генетични промени, които превръщат възрастните клетки в стволови.

И при двете техники създадените стволови клетки трябва да се развият в клетките и тъканите, от които пациентът се нуждае. Това се оказва трудно и въпреки десетилетията усилия, използването на стволови клетки за лечение на заболявания понастоящем е изключително ограничено.

Екипът на професор Райк използва техниката IPS върху кожни клетки на 53-годишна възраст. Учените обаче съкращават химическата баня от 50 на около 12 дни. Д-р Дилгит Гил от изследователския екип с изненада открива, че клетките не са се превърнали в ембрионални стволови клетки, а в подмладени кожни клетки, които изглеждат и се държат така, сякаш са от 23-годишен индивид.

"Спомням си деня, в който получих резултатите и не можех да повярвам, че някои от клетките са с 30 години по-млади, отколкото трябваше да бъдат. Беше много вълнуващ ден!", споделя Гил.

Техниката не може да бъде приложена незабавно в клиника, тъй като методът IPS увеличава риска от рак. Професор Райк обаче е уверен, че след като вече е известно, че подмладяването на клетките е възможно, неговият екип може да намери алтернативен, по-безопасен метод.

"Дългосрочната цел е да се удължи продължителността на човешкото здраве, а не на живота, така че хората да остаряват по по-здравословен начин", казва той.