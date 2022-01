Разследват Кание Уест за нанасяне на телесна повреда

П олицията в Лос Анджелис разследва рапъра Кание Уест, който наскоро промени името си на Йе, заради подадена жалба за нанасяне на телесна повреда, предаде Асошиейтед прес.

Инцидентът, описан в оплакването, е станал вчера рано сутринта в центъра на Лос Анджелис край клуб, където се събират известни личности. Не са извършени арести.

Според американски медии Йе е ударил свой фен, който се опитал да му поиска автограф.

