Разкриха причината за смъртта на Чарлби Дийн

П ричината за смъртта на Чарлби Дийн е установена от съдебна медицина в Ню Йорк, пише People. Говорител на Службата на главния съдебен лекар в Ню Йорк потвърди, че тя е починала от бактериален сепсис.

Сепсисът „е усложнение от аспления (липса на далак) поради отдавнашна травма на торса ѝ“, каза говорителят.

След внезапно заболяване на 32 години почина актрисата и модел Чарлби Дийн

Актрисата от „Триъгълник на тъгата“ – чието пълно име е Чарлби Дийн Крик – почина от неочаквано и внезапно заболяване през август тази година. Тя беше само на 32. Тогава болестта не беше разкрита.

Смъртта ѝ беше обявена за нещастен случай.

Charlbi Dean's Cause of Death Confirmed by Coroner After Her Sudden Death at 32 https://t.co/P3pcuZPJ2Y