Разкодираха извънземен сигнал, но какво означава той?

А ко астрономическите обсерватории на Земята засекат сигнал от Космоса, ще са необходими всички усилия, за да се разплете и дешифрира извънземното послание.

Художествен проект на Института SETI, организация с нестопанска цел в Маунтин Вю, Калифорния, която се занимава с търсене на живот извън Земята, симулира този сценарий преди повече от година, преди наскоро екип от любители учени, състоящ се от баща и дъщеря, да разшифрова съобщението. Неговото значение обаче остава загадка.

След като през май 2023 г. апаратът ExoMars Trace Gas Orbiter на Европейската космическа агенция, който обикаля около Марс, излъчи сигнал, съдържащ съобщение, подобно на извънземно, три обсерватории на Земята го уловиха и публикуваха необработените данни в интернет, давайки възможност на любители от цял свят да разшифроват предаването.

Кен Чафин и дъщеря му Кели, които работиха по разкодирането на съобщението в продължение на почти една година, откриха отговора през юни, съобщи Европейската космическа агенция на 22 октомври. За целта са били необходими хиляди часове експериментиране с различни идеи и провеждане на математически симулации на компютър, разказват Чафинови пред CNN.

В това, което изглежда като струпвания от бели пиксели на черен фон, визуализираното съобщение е от пет конфигурации, които представляват аминокиселини - градивните елементи на живота. Съобщението не е статично, а е в движение и показва подредбата само за около една десета от секундата. Авторите на проекта потвърдиха, че аминокиселините са предвиденото послание, но оставят интерпретацията отворена.

Сега учените любители се борят със смисъла, който се крие зад загадъчния космически пъзел. Досега общността, ангажирана с проекта, не е успяла да определи и да постигне съгласие относно това какво представляват аминокиселините.

Разшифроване на космическия пъзел

Даниела де Паулис, артист, пребиваващ в Института SETI, и носител на стипендията „Барух Блумберг“ за гостуване в областта на астробиологията в обсерваторията Грийн Банк в Западна Вирджиния, разработи проекта, наречен „Знак в Космоса“, заедно с малък екип от международни учени и артисти, които изследваха как може да изглежда сигнал от извънземно.

Сигналът е изпратен от Марс до Земята - пътува 16 минути през Космоса, преди да бъде уловен от телескопната решетка „Ален“ в Северна Калифорния, телескопа „Робърт К. Бърд Грийн Банк“ и радиоастрономическата станция „Медичина“ близо до Болоня, Италия. След това любителите, които общуват чрез глобален чат в Discord, извличат необработените данни, които се заплитат с други данни от космическия апарат на Марс. Извличането и визуализирането на данните отне около 10 дни, но разшифроването на съдържанието на съобщението изискваше още повече упоритост.

Когато Кен Чафин се натъкнал на оригиналното изображение от забърканите необработени данни, което общността на учените любители в Discord нарекла „звездна карта“, той казал, че подозира, че го е създал алгоритъм на клетъчен автомат. Клетъчните автомати са решетки от единици, които са математически кодирани да се движат или да следват определени набори от правила.

„Знаех, че имам уменията да разкодирам съобщението“, казва той в имейл, като обяснява, че има десетилетия любителски опит в работата с клетъчни автомати.

Чрез провеждане на симулации на клетъчни автомати върху „звездната карта“ Чафинови в крайна сметка успяват да генерират образа на аминокиселините.

„Нямах представа какво ще покаже или каже съобщението“, добавя той.

Когато изображението на клъстерите се разкрило, Чафин казал, че веднага разпознал, че това са аминокиселини от училищните часове по химия.

