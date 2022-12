Нов расистки скандал в кралския двор: Придворна дама на Елизабет II подаде оставка

П ридворна дама на кралица Елизабет подаде оставка и се извини заради направени “крайно неприемливи и достойни за съжаление коментари".

Скандалът се разрази, след като 83-годишната лейди Сюзън Хъси попитала видна чернокожа защитничка на оцелели от домашно насилие "откъде е всъщност“, предаде ДПА.

Сюзън Хъси повече от 60 години е била придворна дама на кралицата и е кръстница на Уелския принц Уилям. Той, разбира се, се съгласил, че е най-добре лейди Сюзън да се оттегли.

“Расизмът няма място в нашето общество“, каза говорител на двореца Кенсингтън. “Коментарите бяха неприемливи и е правилно, че лицето се оттегли незабавно“, допълни той.

