Пътуване без дрехи: Японска авиокомпания иска да оставите куфара си вкъщи

Н е сте сигурни какво да опаковате и да сложите в куфара си за почивка в Япония? Ако летите с Japan Airlines, отговорът може да е нищо.

For @CNNTravel I wrote about Japan Airlines' brilliant "Any Wear, Anywhere" initiative, that lets you leave your clothes at home (saving weight) and pick a rental wardrobe for your holiday, delivered to your hotel and reused. Every airline should do this! https://t.co/dJbxJbgYiX — Jacopo Prisco (@jacoprisco) September 12, 2023

Японският превозвач започна едногодишно изпробване на услуга, която позволява на пътниците да резервират комплект дрехи в различни модни стилове и сезони, които да получават при пристигането си в хотела. В края на престоя дрехите се връщат, за да бъдат изпрани и върнати обратно в системата.

Наречена Any Wear, Anywhere, услугата ще продължи до края на август 2024 г. и от Japan Airlines казват, че чрез намаляване на теглото, носено от самолетите може да се намалят въглеродните емисии.

💼 Japan Airlines Any Wear, Anywhere Program



JAL is running a trial of their Any Wear, Anywhere program that allows foreign travellers to Japan to ditch their heavy suitcases, travel light and JAL will rent you clothes and deliver them to your hotel for 2 weeks. pic.twitter.com/kAvDLYW6TR — Jay (@thetrickytrade) September 9, 2023

От Any Wear, Anywhere са изчислили, че около 10 килограма спестен багаж се равняват на около 7,5 килограма спестени емисии - еквивалентът на това да се пуска сешоар за по 10 минути в продължение на 78 дни.

„Обичам да пътувам и съм бил в много страни, но никога не съм обичал да нося много багаж, който след това да се чудя как и къде да пера“, каза Михо Мория, на която хрумнала идеята и сега управлява Any Wear, Anywhere за Sumitomo - японска фирма, която се занимава с резервации, доставки и пране на дрехи.

A new service called Any Wear, Anywhere allows Japan Airlines passengers to rent clothing, so they don't have to pack any from home. https://t.co/IB03NkulLq — USA TODAY Travel (@usatodaytravel) September 12, 2023

„Когато пътувам, трите най-важни неща за мен са настаняването, храната и облеклото“, добави тя. „Когато съм в чужбина, има хотели и ресторанти, които осигуряват настаняване и храна на място, но не и облекло. Защо да трябва да си носим дрехите от вкъщи?“

Облекло за всички сезони

Мория представила идеята за услугата в своята компания и казва, че след като била одобрена, имало малко забавяне поради пандемията и били необходими „много опити“, за да се намери авиокомпания, която е готова да я подкрепи и изпробва.

Потребителите на услугата влизат в уебсайта и избират от няколко опции: дамско или мъжко облекло; за кой сезон да бъдат; официален или небрежен стил; броят на горните и долните части; и дати за взимане и връщане. Избраните дрехи ще ги чакат в хотела на цени, които варират между $34 и $48 за целия период на наемане.

Всички облекла са или втора употреба, или се доставят от свръхналичност на дадена компания, въпреки че потребителите не могат да видят тази информация за нещата, които са избрали. Услугата стартира в началото на юли и Мория каза, че резултатите и отзивите досега са изключително положителни. „Имаме заявки от цял свят - от над 115 страни, въпреки че не правим никакъв вид промоции“, казва тя, добавяйки, че Съединените щати и Австралия са страните с най-голям брой потребители.

Japan Airlines (JAL ) and Sumitomo Corporation will launch a trial of the “Any Wear, Anywhere” clothing sharing service (“the Service”) for foreign tourists and business travellers to Japan who use JAL-operated flights & will measure the environmental value of using the Service. pic.twitter.com/iuzdxwkQzD — TAG Travel Assignment Group (@TAGTravel_Za) July 7, 2023

Постиженията на проекта ще бъдат разкрити едва в края периода на тестване, след като от Japan Airlines преброят намаленото тегло и изчислят как е повлияло на емисиите. „Трябва да видим окончателните резултати, преди да можем да кажем дали услугата е устойчива, или не“, каза Мория, като добави, че изчисленията ще вземат предвид и емисиите, произведени по време на доставките на дрехите и от прането.