Проучване: Допустима е употребата само на две питиета седмично

С поред новите национални препоръки в Канада "сухият януари" трябва да бъде през цялата година, като единственият подход, който не крие рискове е нулевият прием на алкохол.

Ако все пак трябва да пиете, в подкрепените от правителството насоки се счита, че най-много две питиета седмично са с нисък риск.

Препоръката е много по-неблагоприятна от предишната, публикувана през 2011 г, когато се допускаха максимум 10 питиета седмично за жените и 15 питиета за мъжете.

В новия доклад, финансиран от Health Canada, се предлага също така да се поставят задължителни предупредителни етикети на всички алкохолни напитки.

"Основното послание на тези нови насоки е, че всяко количество алкохол не е полезно за вашето здраве", казва Ерин Хобин, старши научен сътрудник в отдела за обществено здраве в Онтарио и член на експертната група, разработила насоките. "И ако пиете по-малко е по-добре."

В доклада от близо 90 страници, изготвен от Канадския център за употреба на вещества и пристрастяване (CCSA), подробно се описват различни рискове за здравето, свързани с това, което досега се считаше за ниска консумация на алкохол.

Според CCSA повече от две стандартни питиета седмично води до увеличаване на негативните последици, включително рак на гърдата и дебелото черво.

Това може да се окаже грубо събуждане за около 80% от възрастните канадци, които пият.

"Новите насоки може би са малко шокиращи", казва д-р Хобин. "Мисля, че това е много нова информация за обществеността, че при три стандартни питиета седмично рискът от рак се увеличава с 15 % и се увеличава допълнително с всяко следващо питие. Три стандартни питиета седмично за повечето канадци не биха се считали за голямо количество алкохол", добави тя.

Canada’s new guidelines on alcohol have arrived, with the following advice:

▪️ Any reduction in drinking helps

▪️ The more you drink, the higher the risks are

▪️ And preferably, consume no more than two drinks on a given dayhttps://t.co/oFkrLSoU1J