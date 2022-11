Смърт от алкохол: Все повече хора погубват себе си в САЩ

С поред нови правителствени данни броят на смъртните случаи, които могат да бъдат директно приписани на алкохола, е нараснал с близо 30 % в САЩ през първата година на пандемията от КОВИД-19, съобщи Асошиейтед прес, цитиран от БТА.

The rate of deaths that can be directly attributed to alcohol rose nearly 30% in the U.S. during the first year of the COVID-19 pandemic, according to new government data. https://t.co/F8LssHD5De