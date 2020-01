Принц Хари също се появи за първи път след кралската сага

Б ританският принц Хари се появи публично за първи път, след като кралица Елизабет Втора прояви разбиране към желанието му да промени ролята си, съобщи Ройтерс.

Принц Хари беше домакин на тегленето на жребия в Бъкингамския дворец за Световната купа на лигата по ръгби за следващата година.

В ГАЛЕРИЯТА ВИЖТЕ СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО, НА КОЕТО ПРИСЪСТВА ХАРИ

Това е последният планиран кралски ангажимент на принц Хари, преди той и съпругата му да навлязат в "преходен период" към новите си роли в двореца.

Принцът наблюдава как деца играят ръгби на моравата в Бъкингамския дворец, преди да изтегли жребия за Световната купа догодина, в присъствието на спортни деятели.

След Брекзит Великобритания се готви за Мегзит

Мегзит - от кои привилегии не се отказват Меган и Хари

Херцогът на Съсекс не отговори на журналистическите въпроси относно това как вижда своето бъдеще, след разговорите с кралицата, баща му и брат му в понеделник.

Принц Хари, който е на 35 г., и съпругата му Меган (38 г.) предизвикаха криза миналата седмица, като обявиха, че искат да се оттеглят от ангажиментите си в кралското семейство, да прекарват повече време в Северна Америка и да станат финансово независими.

ВИЖТЕ КРАСИВИ СНИМКИ НА КРАЛСКАТА ДВОЙКА

В понеделник кралица Елизабет Втора се срещна с принц Хари, с брат му принц Уилям и с баща им, престолонаследника принц Чарлз, и след това обяви, че кралското семейство уважава и проявява разбиране към желанието на херцозите на Съсекс да водят независим живот.

Принц Хари обяви, че игрите "Инвиктус 2022", които са за ранени военни ветерани, ще бъдат организирани в Дюселдорф, Германия, съобщи Скай нюз.

Меган вече е в Канада със сина им Арчи.

Принц Хари има насрочени редица срещи във Великобритания и не е ясно кога ще се присъедини към нея, пише Скай нюз.

Prince Harry seen for the first since Megxit pic.twitter.com/3P8zXzAKPf