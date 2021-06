Принц Хари пристигна в Лондон (СНИМКИ)

Б ританският принц Хари, който живее в САЩ, пристигна в Лондон, за да участва в церемонията по откриването на паметник на покойната му майка принцеса Даяна, съобщи британското електронно издание "Мейлонлайн".

По-рано британската агенция ПА цитира съобщение на британското кралско семейство, че херцогът на Кембридж Уилям и херцогът на Съсекс Хари ще участват в церемонията по откриването на паметник на принцеса Даяна (1961-1997) следващата седмица в Лондон.

Prince Harry is whisked from Heathrow to begin five-day self-isolation ahead of awkward reunion with William at Diana memorial launch https://t.co/5LTL01XALd