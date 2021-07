Предупреждение за чудовищни златни рибки в САЩ

Г рад в американския щат Минесота предупреди хората да не пускат нежеланите си домашни риби в природата, след като откриха гигантски златни рибки в близко езеро.

Малките блестящи рибки в аквариумите стават многократно по-големи, когато бъдат пуснати на свобода. Така те причиняват сериозни смущения в местните екосистеми.

Лов на златни рибки

Управата на град Бърнсвил сподели снимки, показващи няколко чудовищни ​​златни рибки, уловени в езерото Келер.

Златните рибки са всеядни. Те се хранят както с други риби, планктон, ларви на насекоми, така и с растения.

Как златните рибки буквално се превръщат в чудовища

В Минесота златните рибки са регулиран инвазивен вид, което означава, че е незаконно пускането им в обществени води.

Златната рибка, отглеждана в домашен аквариум, обикновено пораства до около 5 см.

Канадците бяха предупредени да не давят златните си рибки

Но в дивата природа става много по-голяма, размножава се бързо, надделява над местните видове и е изключително трудна за премахване.

Please don't release your pet goldfish into ponds and lakes! They grow bigger than you think and contribute to poor water quality by mucking up the bottom sediments and uprooting plants.

