Марио Бионди - кралят на романтиката "благослови" брак на сцената на Античния театър

Н аричат Марио Бионди наследника на Бари Уайт заради изключителния му специфичен тембър, с който трудно може да бъде сбъркан с друг изпълнител.

Автентичността и мекотата на гласа му логично допринасят и за романтиката в музиката му и неслучайно и вчерашният му страхотен концерт в Пловдив, част от мини турнето му у нас, отново бе обвързан с подобни емоции.

Освен, че успя да грабне над 2000 души, изпълнили Античния театър, Марио Бионди влезе и в ролята на "сватовник", след като изненада всички с участието си с романтично предложение за брак.

Малко след като излезе на сцената и изпълни няколко от хитовете си, Бионди спря концерта и повика на сцената дама с името Деси Илиева. Притесненото момиче плахо се качи на сцената, докато изпълнителят възликваше "Каква красива жена имаме тук".

Секунди по-късно, пред нея на колене стоеше възлюбеният й, който зададе въпроса, за който мечтаят милиони дами по света - "Ще се омъжиш ли за мен?". Щастливата избраничка отговори със заветното "да", а годежът бе бурно аплодиран от всички присъстващи.

Иначе самият Марио Бионди вече почти 20 години е сред най-популярните имена не само на Апенините, но и по целия свят. Големият му пробив идва с песента This is What You Are през 2004 година, като е любопитно, че първоначално сингълът е предвиден за японския пазар, но скоро след дебюта му е отличен и в Европа.

Британски диджей решава да го включи в плейлистата си за шоуто на BBC1, с което гласът му започва да превзема Стария континент. Оттогава до днес той е сред най-популярните соул изпълнители, като незабравими негови хитове са No Matter, Love is A Temple, Simple Days и много, много други.

