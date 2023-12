Мери Ратклиф: Почина жената, променила хода на Втората световна война с разбиване на кодове

Н а 98 години почина Мери Ратклиф, за която се говори, че със своята работа по разбиване на кодове променя хода на Втората световна война.

Мери Ратклиф работила в секретна база за разбиване на кодове в Мидълсекс, помагайки за дешифрирането на кодираните съобщения, прихванати от нацистите.

Тя декодирала съобщения, които били криптирани от немските машини Enigma, използвайки машините Bombe, изобретени от Алън Тюринг в Блечли Парк.

WWII code breaker Mary Ratcliffe has died via /r/hackernews https://t.co/v0HDmWxYy0 — Willem (@willem_74) December 16, 2023

Много историци приписват на работата на Тюринг съкращаването на войната и казват, че той и хората работели с машините му са спасили милиони животи.

Основната база за разбиване на кодове била в Блечли Парк в Милтън Кейнс, но Мери работела в Ийсткот - обект от няколкото други, създадени, за да се гарантира, че ако един от тях бъде бомбардиран или саботиран, останалите ще продължат да работят.

През следващите десетилетия г-жа Ратклиф станала познато лице в родния си град Суиндън, Уилтшър, благодарение на желанието ѝ да подкрепя добри каузи и годините ѝ на публични изяви, облечена като кралица Виктория.

Според семейството ѝ тя се гордеела много с работата си, но говорела много малко за нея поради тайната обвързана с професията.

По-късно тя работела като акупунктурист, но е най-известна с представянето си като кралица Виктория на местни събития, което правела в продължение на 30 години.

Alan Turing recruited by Bletchley in 1938. Tackled problem of reading German Enigma messages, invented Bombe 📷2 which worked most enigma machines to de-code, founded modern computer science.

Later prosecuted for his sexuality then commuted suicide aged 41.😥 pic.twitter.com/EP799RP5b8 — Zara Handley (@zarahandley) July 1, 2023

Тя откривала празненства, появявала се на паради и украсявала Суиндън облечена като кралица Виктория, като правела това безплатно, по искане на организаторите на събитието.

Когато мълвата за нейните ръкописни кралски почести и представяния в облика на кралица Виктория достигнала до Бъкингамския дворец, тя била поканена да се срещне с живите кралски особи на градинското парти на кралица Елизабет II.

През 2008 г. г-жа Ратклиф станала един от първите носители на наградата „Гордостта на Суиндън“ за работата си по организиране на безплатен обяд за бездомните с общността на Саймън и нейните кампании за различни социални каузи.

Отдавайки ѝ почит, нейното семейство каза: „Независимо дали като Мария или като кралица Виктория, тя подкрепяше отхвърлените от обществото и активно подкрепяше хуманитарни каузи, вариращи от тези занимаващи се с малтретиране на възрастни хора до тези насочени към бездомните.

„Тя се захващаше със сериозни проблеми, които другите се страхуваха да започнат и винаги оставаше вярна на себе си.“

Г-жа Ратклиф се премести в Kings Court Care Center през 90-те си години, след инцидент, заради който се нуждаела от грижи и именно там тя издъхва на 29 ноември на 98 години.

„Тя беше изключително независима и се изкачваше по стълбите до стаята си до последния си дъх“, допълни семейството ѝ.

Семейството ѝ също пожела да изкаже сърдечните си благодарности на персонала в Kings Court Care Center, където се грижели за г-жа Ратклиф до последния й ден.

A working (!!!) replica of the Bombe system invented by Alan Turing, which was used to break encrypted messages that the Nazis sent with their Enigma machines.

There were over 200 of these in operation at some point during WW2. Each made it possible to decrypt a message in ~1h pic.twitter.com/01Z3fitNzs — Kenneth Hoste (mastodon: boegel@mast.hpc.social) (@kehoste) April 29, 2023

В предишно интервю г-жа Ратклиф разказала на местния вестник Swindon Advertiser за нейните военни подвизи.

„Присъединяването ми към Женската кралска военноморска служба на 19 години беше определящ живота ми момент.“

„В наборната станция на Мил Хил в Северен Лондон бях интервюирана и след това ме разпределиха в базата.“

„Не ми казаха къде отивам нито естеството на работата, която ще върша.“

"Натовариха ни в армейски камион. Платнищата бяха дръпнати надолу. Нашата "тайна" дестинация беше Ийсткот, в Мидълсекс.“

„Веднага ни отведоха в стая, където ни наредиха да положим клетва за вярност към нашия Бог, крал и родина.“

Mary Ratcliffe, a hero female code breaker stationed at Bletchley Park, dies at 98. She helped free Europe from the Nazi racists 🇬🇧

She must have been horrified to see our capital streets full of racist fascists over the last 9 weekends. https://t.co/pAGWrIf85K via @MailOnline — Paul hazelgrave (@hazelgrave_paul) December 15, 2023

"Нашият обет за мълчание беше абсолютен. Не ни беше позволено да обсъждаме работата си с никого. Не ни беше позволено да носим значка за категория. Ако някой ни попита нещо, ни беше казано да отвръщаме, че сме новобранци, което, разбира се, нямаше да стимулира у никого допълнителен интерес.“

„30-годишният обет за мълчание беше свещен за нас, дори след края на войната.“

Работата им била постоянна и се извършвала на осемчасови смени.

"Много колеги намираха работата за скучна, но за мен ритъмът на барабаните стимулираше творческите ми мисли. Много от нас бяха самотници или ексцентрици. И двете се отнасяха за мен!"

"Не ни казваха какво сме постигнали. Цялото ни успешно декодиране биваше незабавно прехвърляно обратно към Блечли Парк."

След войната г-жа Ратклиф посетила Блечли Парк и написала стихотворение в почит към Алън Тюринг. Копия били изпратени до Блечли Парк, GCHQ и автора на книгата за работата на Тюринг.