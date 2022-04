Почина португалската актриса Юнис Муньос

П ортугалското правителство ще обяви ден на траур за погребението на актрисата Юнис Муньос, която почина днес на 93 години, няколко месеца след като отпразнува на сцената 80 години от началото на кариерата си, предаде АФП.

"Юнис Муньос беляза португалския театър, като работеше с най-талантливите режисьори и трупи, с постоянно новаторство, преоткриване и привличане на следващите поколения", написа министър-председателят Антониу Коща в Туитър.

Beloved Portuguese actress Eunice Muñoz, who devoted 80 years of her life to her career, has died at the age of 93. https://t.co/cx3MrOtDAN