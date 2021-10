Плеяда от звезди се събират за нов сериал за климатичните промени

С трийминг платформата Епъл Ти Ви плюс оповести звездния актьорски състав на антологична поредица за климатичните промени. Не едно и две големи холивудски имена ще участват в нея.

В сериала от осем части, озаглавен „Extrapolations“, зрителите ще видят голямата холивудска звезда Мерил Стрийп и актьорите Дейвид Шуимър („Приятели“) и Кит Харингтън („Игра на тронове“). Актьорският състав включва също Джема Чан, Сиена Милър, Матю Рис, Давийд Дигс, Тахар Рахим, Адарш Гурав.

