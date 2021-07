Край на догадките! Дженифър Лопес и Бен Афлек са заедно

П евицата и актриса Дженифър Лопес сложи край на догадките от последните месеци за подновения си роман с Бен Афлек, публикувайки на рождения си ден снимка, на която разменя интимна ласка с актьора, съобщи сайтът на сп. "Пийпъл".

Jennifer Lopez and Ben Affleck Are 'Madly in Love' as They Plan for a Future Together: Source https://t.co/vnlxRmTzzN pic.twitter.com/WpfBC0CWUq