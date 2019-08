А мериканка засне как паяк изяде прилеп.

Анет Аланис Гуаджардо, жителка на американския град Потит, щата Тексас, е заснела атака на гигантски паяк върху прилеп. Жената сподели снимките си с канала ABC11 WTVD във Фейсбук.

Отивайки на работа на 7 август, Гуаджардо видяла прилеп на улицата, попаднал в паяжината на жълт градински паяк, известен още като черно-жълта агриопа. Както разказва жената, когато се връщала към дома си, паякът се намирал върху клетия прилеп и започвал да го „яде“. Това станало на двора й.

Агриопите се хранят предимно с насекоми, но в мрежите им попадат и малки птици и прилепи, които членестоногите също ядат. Жълтите градински паяци живеят в Канада, САЩ, Мексико и Централна Америка. Мъжките агриопи тъкат паяжина със зигзагообразна форма, а женската мрежа е кръгла и достига 60 сантиметра в диаметър.

Halloween making an early appearance at our friend Annette Alaniz Guajardo’s home in Poteet, TX! #creepy #earlyhalloween #isthisreal @TheEllenShow pic.twitter.com/ikSo1WPZtF