След ковид и наводненията, напаст от кошмарни паяци в Австралия

С илно отровни паяци плъзнаха градове в Австралия след катастрофалните наводнения и епидемията от ковид-19.

С локдаун, продължил няколко месеца и проследяване на всеки случай на коронавирусна инфекция, австралийските власти успяха да спрат заразата и да вдигнат повечето ограничения.

Тази седмица обаче най-гъсто населените части на страната бяха сполетени от катастрофални наводнения.

Бедствие в Австралия: Тежки наводнения и хиляди евакуирани

А сега, с оттеглянето на водата, властите предупредиха хората да се пазят от земните паяци, които са ендемични за района на Сидни и чиято отрова е най-силната в света, съобщава БТА.

Няколко дена над южните части на щата Нов Южен Уелс, където е и Сидни, се изсипаха проливни дъждове. Хората се зарадваха на синьото небе в сряда, но малко след това дойде предупреждението за паяците.

Flooding in New South Wales, Australia has brought all the spiders scurrying out to avoid drowning. Video by Matt Lovenfosse. pic.twitter.com/D2InyxIxGQ

"Затоплянето на температурата и повишената влага са идеално съчетание за експлозия на сиднийския фуниеобразен паяк през следващите дни" - обяви Тим Фокнър, директор на австралийския парк на влечугите. - След невероятните наводнения, които преживяхме в Голям Сидни, те бяха прогонени от хабитата си и се спасяват в по-сухи зони. Това за съжаление означава, че скоро ще бъдат в къщите".

Коронавирус: Големият успех на Австралия

Кошмарни снимки на бягащите от наводнението паяци изпълниха социалните мрежи.

Сиднийският фуниеобразен паяк е известен със силната си отрова, която действа много бързо. Описани са 13 смъртни случая до разработването на серум в началото на 80-те години на миналия век.

AFTER THE FLOOD - SPIDERS: Experts in Australia are warning that recent floods have created conditions likely to lead to a plague of deadly funnel web spiders. https://t.co/s94bIIwkK5 pic.twitter.com/6pSZbmumtH