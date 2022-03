Откриха останките от изчезналия кораб "Индюрънс"

И зследователи откриха останките от кораба на полярния изследовател Ърнест Шакълтън "Индюрънс", смачкан от антарктически лед и потънал на 3000 метра дълбочина в океана преди повече от един век, предаде Ройтерс.

Тримачтовият плавателен съд изчезва през ноември 1915 г., когато Шакълтън прави неуспешен опит за първо сухопътно прекосяване на Антарктида.

In 1915, explorer Ernest Shackleton's ship the Endurance was trapped in ice off the coast of Antarctica and after 10 months of trying to save it, the ship was abandoned. 107 years later, it's been found. The story by @NBCNews: https://t.co/n9h9CF66zk pic.twitter.com/WiX0EW2n1Y