Откриха най-ранното „спящо“ растение

Н иктинастията - движенията на растения, реагиращи на смяната на деня и нощта чрез сгъване или повдигане на листата, може да датира отпреди 250 милиона години. Това сочат резултатите на международен изследователски екип, публикувани в четвъртък в списанието „Current biology“ и цитирани от Синхуа.

Подобно на движенията по време на сън при хората, никтинастията включва циркадни (подчинени на денонощието) ритмични движения на листата. Техният произход, еволюционна история и функционални ползи дълго време бяха неясни поради липсата на фосилни доказателства. Ситуацията обаче се промени, след като изследователите откриха фосили на растения, показващи щети, нанесени от насекоми.

Под ръководството на Фън Чжо, изследовател от университета на Юнан, екипът от учени сравни симетричните модели на повредите, причинени от насекоми, върху живи листа на сгъваеми растения с тези върху листа на изчезнали растения, датиращи отпреди 250 милиона години.

