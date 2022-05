Ръст на опасните медузи в Средиземно и Егейско море

О чаква се ръст на популацията на опасни медузи в Средиземно и Егейско море, съобщава електронното издание на гръцкия вестник „Етнос“.

Смъртоносни същества край бреговете на Великобритания

Броят на светещите медузи (pelagia noctiluca) започна да нараства през октомври 2020 г.

Специалисти отбелязват, че ако видът спази наблюдавания до момента модел на размножаване, в следващите година и половина-две популацията му ще продължава да е висока.

The semi-translucent pelagia noctiluca jellyfish floats near the surface of the Mediterranean Sea. pic.twitter.com/8p7t0rj6Jy