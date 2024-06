Гушкането на крави е чудесна терапия за вас и за тях

В сички сме чували за многобройните ползи от общуването с животни като терапия, но какво да кажем за самите животни? Дали междувидовата солидарност е двупосочна? Според едно скорошно проучване отговорът е „да“... ако сте крава.

„Терапията с помощта на говеда може да бъде не само ефективен модел на лечение, но и полезен за хората“, потвърждава в свое изявление Катрин Компитус, клиничен доцент в Нюйоркския университет и половината от изследователския екип, който стои зад статията.

Знаем какво си мислите сега: как се измерва щастието на една крава? И отговорът е: „с помощта на изненадващо дълъг и дълбоко проучен стандартизиран показател“. Скалата за взаимодействие между човека и животните (Human-Animal Interaction Scale - HAIS) е инструмент за самооценка с 24 елемента, предназначен за оценка на взаимодействието с терапевтично животно, макар и обикновено такива като кучета или котки, а не 500-килограмови говеда от породата Холщайн.

