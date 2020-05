Огромна акула, която плува мирно край хора, бе заснета край брега на Малага

К рай брега на испанския град Малага беше заснета 6-метрова акула, плуваща край къпещи се хора.

Видеото, запечатало "мирното съвместно съществуване" в морето, беше разпространено в социалните мрежи и стана много популярно.

От кадрите не става ясно какво е минавало през главите на хората. Но сериозният по размери хищник кротко ги заобикаля и се оттегля, без да ги напада.

Amazing moment brave swimmer comes within inches of huge shark with its fin out of the water off coast of Malagahttps://t.co/Zjqz0LKaiL pic.twitter.com/QXNyKjxv32