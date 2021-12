Звездата от "Сексa и градa" Крис Нот е обвинен в сексуално посегателство

З вездата от "Сексът и градът" Крис Нот е обвинен в сексуално посегателство от две жени.

Обвиненията срещу американския актьор, който сега е на 67 години, са подробно описани в нов материал на The Hollywood Reporter (THR), публикуван днес, съобщава "Дейли Мейл".

Според изданието двете жени, обвинили Нот, които не се познават помежду си, са се обърнали към THR поотделно и с месеци разлика в твърденията си срещу актьора, който категорично отрича обвиненията.

