Обречена ли е битката на Netflix със споделянето на акаунти

О т години Netflix обмисля различни стратегии как да се пребори със споделянето на паролите за акаунти.

Стрийминг гигантът изпипва всеки детайл около промените, за да не разочарова многомилионната си публика.

В официално писмо, разпространено до медиите през април 2022 г. от Netflix заявяват, че "повече от 100 милиона домакинства споделят акаунти и това подкопава нашите способности за инвестиране и развитие."

Netflix hasn't rolled out any new changes around password sharing this week, so stream on—for now, at least. https://t.co/3ON9xWfxES