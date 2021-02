Обявиха краткия списък на номинираните за "Оскар"

Ф ренският филм "Две от нас" е сред номинираните за най-добър чуждестранен филм на наградите "Оскар". Днес бе обявен краткият списък на номинираните. Тази година Академията за кинематографично изкуство и наука, която присъжда наградите, избра да включи не десет, а 15 продукции в краткия списък. В крайна сметка само пет от тях ще останат в надпреварата, когато на 15 март бъдат обявени номинациите за "Оскар"-ите.

Драмата "Две от нас" на италианския режисьор Филипо Менегети, разказва историята на две пенсионерки, Нина (Барбара Сукова) и Мадлен (Мартин Шевалие), които от десетилетия изживяват своята любовна история - толкова тайна, колкото и страстна. Героините на филма живеят в малък град във Франция, където всички, включително и дъщерята на Мадлен (в ролята Леа Дрюкер), игнорират идилията им, която ще се сблъска с непредвидени трудности.

Сред сериозните конкуренти в категорията е и датската продукция "Още едно" на режисьора Томас Винтерберг с Мадс Микелсен в главната роля на учител, който преминава през всички етапи на пиянството като част от от привидно научен експеримент.

Сред 15-те филма, които попадат в краткия списък за "Оскар" в международната категория, са също "Колектив" (Румъния), "Вече не съм тук" (Мексико), "The Mole Agent" (Чили), "По-добри дни" (Хонконг), "Деца на слънцето" (Иран), "Проклятието на плачещата жена" (Гватемала).

Have we finally hit on the precise combination of variables that will make the international feature film selection for this year's Oscars bulletproof? #Oscars2021 https://t.co/dzEsYOjP7I — Variety (@Variety) February 10, 2021

Миналата година приза на американската киноакадемия за най-добър международен филм получи "Паразит". Сатирата на южнокорейснкия режисьор Пон Джун-хо отбеляза исторически "двоен удар", спечелвайки и водещата награда за най-добър филм, припомня Франс прес.

Продукции от Босна и Херцеговина, Чехия, Норвегия, Тунис и Русия също намират място в краткия списък за "Оскар" за най-добър международен филм.

Академията за кинематографично изкуство и наука обяви кратките списъци в девет категории, сред които за най-добър документален филм. Сред документалните продукции, които имат шанс да получат номинации за "Оскар", са "All In: The Fight for Democracy", "Колектив", "Boys State", "Crip Camp", "Дик Джонсън е мъртъв", "Гунда", " The Mole Agent", "Ловци на трюфели", "Художникът и крадецът", "Добре дошли в Чечня".

Трент Резнър и Атикъс Рос имат шансове да получат по две номинации за "Оскар", след като филмите "Манк" и "За душата" попаднаха в краткия списък в категорията за оригинална музика. Сред потенциалните претенденти са също Емил Мосери за "Минари", Лудвиг Йорансон за "Тенет" и Джеймс Нютън Хауърд за "Новини от света".

В краткия списък в категорията за песен от филм намират място "Turntables" на Джанел Моне от "All In: The Fight for Democracy", "Speak Now" на Лесли Одъм младши от "Една нощ в Маями", "Never Break" на Джон Леджънд от "Giving Voice'", "Fight for You" на Ейч И Ар от "Юда и черният месия".

Останалите категории, за които американската киноакадемия обяви кратки списъци, са за късометражен документален филм, грим и прически, късометражна анимация, късометражен игрален филм и визуални ефекти.

Церемонията за 93-тите награди "Оскар" ще се състои на 25 април, вместо в обичайното си време в края на февруари. Отлагането се наложи заради коронавирусната пандемия, припомнят агенциите.

Днес стана ясно също, че церемонията по връчване на наградите ще бъде присъствено събитие, което ще се излъчва на живо от няколко места. Това обявиха организаторите, цитирани от Ройтерс.

"За да създадем присъствената церемония, която публиката ни по целия свят иска да види, и същевременно да спазим изискванията за пандемията, церемонията ще се излъчва на живо от няколко места, включително от прочутия Долби тиътър", се казва в изявление на Филмовата академия на САЩ.

Отложиха церемонията за наградите "Грами" заради коронавируса

Ето защо Еминем изпя тази песен на "Оскарите"

Най-емоционалните речи на победителите на "Оскар" 2020