Нова любов? Не, Леонардо ди Каприо се появи публично с 16-годишната си племенница

Х оливудската звезда Леонардо ди Каприо отново провокира интерес към себе си, след като се появи в компанията на млада красива жена. И вероятно щеше за пореден път да стане повод за шеги покрай страстта му към определена възрастова група от нежния пол, ако всъщност не ставаше дума за племенницата му Нормандия.

16-годишното момиче и актьорът отдавна споделят силна връзка помежду си, след като през детството й е преживяла доста трудни моменти и той отдавна е приел покровителствена роля в живота й. Двамата се отдадоха на шопинг в два популярни модни бутика, като прекараха в магазините доста време и в крайна сметка излязоха с цял куп покупки.

Leonardo DiCaprio treats his niece Normandie, 16, to a lavish shopping spree in Beverly Hills - 10 years after she was 'abducted' by parents amid family turmoil https://t.co/atq4dzF67f pic.twitter.com/ls3fyafrLJ