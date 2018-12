Най-новият тренд при венчавките на младоженците с богато лицево окосмяване е те да вплитат малки сватбени китки в брадите си, пише в. "Метро".

Сватбените фотографи изтъкват, че "флоралните" бради много добре излизат на снимки и те чудесно пасват на официалния сватбен костюм на младоженеца.

Най-екзотични са разкрасените лицеви окосмявания с малки маргаритки-парички, момини сълзи и мимози.

Таблоидът препоръчва най-смахнатите решения да бъдат издирвани в търсачките под термина Flowerbeards, където се оказва, че има доста и различни видове бради с цветя.

