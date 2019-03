Х оливудската звезда с български корени Нина Добрев стана стюардеса в авиокомпанията "Bulg-Air-A", показва видео на Vanity Fair.

Разбира се, всичко това е една голяма измислица, включително и режисьорът на видеото, който на практика не съществува.

В клипа, който набира все по-голяма популярност, звездата от "Дневниците на вампира" дава наставления на пътниците в самолета на български език.

Consider this my two weeks notice. Next time you see me, I’ll be flying high. #BulgAIRia @VanityFair pic.twitter.com/2WPE9K1Gru